Enrique Tomás, la historia detrás del rey del jamón: "Lo descubrí en la tienda de mis padres"

Todo empezó porque después de estudiar el programa ADECA en la Universidad San Telmo de Sevilla me propusieron hacer un caso sobre como vivimos el COVID y como nos mantuvimos vivos. Preparándolo me di cuenta y dije “no, esto no es un caso, esto puede ser mucho más”. Y de verdad creo que puede ayudar a quien lo lea.

Soy un 'friki' del jamón. Lo he sido siempre. Es el único producto que puedes comer sin cansarte. Piénsalo. Hay productos gourmet que, si los comes, luego para cenar no lo quieres. El jamón, quizá no lo pedirías otra vez, pero si voy detrás de ti con un platito de jamón desde las siete de la mañana hasta las dos de la madrugada, no pararás de picotear.