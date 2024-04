No hay nada como cortarse una lonchas de un buen jamón para catarlo acompañado de una buena copa de vino. A veces lo haces de la pata que tienes en tu cocina y otras del jamón que has comprado en el mercado. El problema es que nunca sale igual de bueno, por eso ha que saber en qué fijarse para hacer una buena elección y que nuestro paladar disfrute tanto como espera de esa cata. ¿Cómo saber cuál es el jamón que estás buscando? Enrique Tomás, propietario de la cadena de jamones más grande del mundo y buen conocedor del producto, nos da las claves para no fallar nunca.