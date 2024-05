La vie en rose en su copa

El buen tiempo mueve el armario, la despensa y la bodega. Los productos de temporada cambian y el vino rosado empieza a florecer en las mesas. En España, aún en demasiado pocas. Por una suerte de prejuicios sumados al desconocimiento y agravados por las ocurrencias que circulan por ahí, el vino rosado se ha ido convirtiendo en el patito feo de los vinos . Si alguien dice tomemos un rosé –en francés– parece que el vino cobra glamour , como si tuviera más clase. Si se dice rosado, muchos aficionados al vino con ínfulas entonan el vade retro. Y si se dice clarete, muchos piensan en pueblo y boina. Perdónalos, Baco, porque no saben lo que dicen.

Volviendo al rosado. Está bien que a cada uno le guste el vino que quiera pero es peor idea que no te guste uno en concreto porque los apriorismos ni siquiera te invitan a probarlo. Quienes se dejan arrastrar sin más criterio por esa corriente de opinión de la escuela anti-rosadista se pierden conocer un vino que puede ser muy interesante y que triunfa en maridajes en los que otros vinos fracasan.

Además de la forja machista evidente en torno al rosado, hay otros cuñadismos que agregan más confusión y arrojan capas de desconocimiento sobre el vino rosado. Ni caso. Por ejemplo, el rosado puede hacerse utilizando uvas tintas y blancas, pero su color no es el resultado de mezclar ambas uvas. No es un sortilegio para conseguir ese color rebajado ni un sabor suavecito. Eso dicen algunos en los bares aporreando la barra. En realidad, sus características proceden del proceso de elaboración limitando el tiempo que el vino pasa en contacto con los hollejos. Los hollejos o los bagazos son la piel de la uva y través de los taninos y pigmentos le dan coloración al vino. Para hacer un tinto, el vino puede estar en contacto con los hollejos hasta cuatro semanas. Un rosado está 24 horas como máximo.

La uva tampoco es hoy de menor calidad. Simplemente al tener menos antioxidantes son vinos que duran menos y hace bien en bebérselos pronto. Y por cierto: un rosado y un clarete no son lo mismo, aunque los expertos no se ponen exactamente de acuerdo en la diferenciación de las tipologías. Y sí, es posible que en tiempos pretéritos se usara uva de menos calidad e incluso restos sólidos de uvas para hacer unos rosados que en nada se parecen a lo que puede encontrar hoy en el mercado. El estigma ya no tiene motivos objetivos para sobrevivir. Sobre todo porque hablamos de una época, hace 40 o 50 años, en la que también se hacía bastante vino malo fuera tinto, blanco o el de Asunción que ni era blanco ni tinto ni tenía color.