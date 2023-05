“Soy alguien que bebe, a veces demasiado. Es una droga muy poderosa, pero no lo reconocemos como tal. Cambia la personalidad y hace que las personas hagan cosas que, de otro modo, no harían”, ha comentado en un podcast el primer ministro irlandés, Leo Varadkar. Además, ha señalado que gran parte de los delitos de odio, la violencia contra los niños y la sexual, o parte de las enfermedades, “están relacionados con el alcohol” . Una iniciativa que las asociaciones médicas han apoyado.

El sector del vino, especialmente los productores del mediterráneo, entre los que se encuentra España o Italia, no ven con buenos ojos la decisión, señalando que estas etiquetas son injustas y no se pueden comparar con el tabaco, ya que el alcohol siempre se puede disfrutar con moderación sin que ello suponga un gran riesgo para la salud, pese a que los expertos siempre han establecido que no existe un consumo seguro, solo no beberlo.