Los años no solo hacen ganar experiencia, sino también cosas, objetos, detalles de toda una vida de los que no hay por qué desprenderse. Por esta razón, hacer regalos a las personas mayores no es sencillo. "El arte de regalar va más allá de la materialidad del obsequio en sí. Significa conexión y cariño, y eso es algo que perciben muy claramente los mayores. La persona que regala disfruta eligiendo el presente, y quien recibe el regalo siente agradecimiento y una gran ilusión", explica Leandro Palomo, responsable de Salud y Seguridad de la empresa de salvaescaleras TK Home Solutions.