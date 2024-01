Creíste que no tenías nada que ver con tu madre; incluso te juraste que no harías eso que te sacaba de quicio, que no te comportarías de determinada manera o que jamás te pondrías algunas de las cosas que ella se ponía. Años después de todas esas afirmaciones, te ves diciendo las mismas cosas que ella, repitiendo los mismos patrones con tus propios hijos o, increíble, pidiéndole prestado algún bolso, alguna blusa y alguna joya. Para redondear la ecuación, hace poco te encontraste con un conocido al que hacía tiempo que no veías y te quedaste de piedra ante la frase que ya habías oído mil veces (pero nunca referida a ti): "Cada vez te pareces más a tu madre".