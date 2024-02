Dos hijos, marido empresario y su amistad con George Clooney: Cindy Crawford cumple 58

Se casaron en una ceremonia exprés en Las Vegas en 1991 (Crawford reconoció incluso que no era la boda que esperaba) y vivieron cuatro años muy felices como la pareja de moda, l as estrellas de todas las alfombras rojas ; en cierto modo, la pareja de América .

El trabajo y la distancia que imponían sus agendas terminó por dañar la relación. Como explicó la modelo esos días, ya no era divertido recorrer medio mundo para verse una noche. Pese a que la ruptura se produjo en buenos términos, la modelo tuvo que acudir a terapia para superar el divorcio. “El final de mi primer matrimonio fue un hecho que me marcó. Yo había vivido todo como un cuento de hadas. Todos queremos saber qué se siente al tener un amor como el que se ve en las películas, pero no siempre es así. Mi divorcio me destruyó y me llevó a aprender a ver todo de una forma más realista”, explicó años después.