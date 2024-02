Brad Pitt confiesa la película que más le gusta de sus 35 años de carrera: "Tuvo la peor recaudación"

Créalo o no, seguramente tener la apariencia de Brad Pitt tiene su complejidad. Y no, no hablamos de la necesidad de escapar del estereotipo de 'niño bonito' a la que se enfrentó en su juventud (intento obviamente inútil), pero tiene que haberle costado hacer que la palabra guapo que acompaña a todos papeles (el bueno guapo, el malo guapo, el yonqui guapo, el producto de tu imaginación guapo, etc.) se diluya, o importe solo lo justo, para dejarnos ver otros matices del papel. Duro ¿eh? Bueno, hasta aquí el momento 'white tears' en lo que se refiere a Brad Pitt.