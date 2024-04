Las cinco claves de Monica Bellucci para una buena vida a los 59: "Siento pasión por lo que hago"

View this post on Instagram

La italiana sabe perfectamente lo que significa e implica envejecer y ella lo hace de una manera fluida, sin oponerse a ello, aceptando su edad y cuerpo, además de evitar los entrenamientos rigurosos y las dietas estrictas. Ella misma ha revelado en algunas entrevistas que haciendo honor a sus raíces italianas, come habitualmente vino y pasta, aunque esto puede tener 'truco': limitar la cantidad. Beber dos copas de vino al día, en el caso de las mujeres, no se considera consumo abusivo y, aunque es mejor no tomar nada de alcohol, no tiene las mismas consecuencias que un consumo mayor. Respecto a la pasta, si se toma al dente, como es habitual en Italia, su índice glucémico es más bajo.