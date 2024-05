La reina se pasa a la tendencia del calzado 'barefoot': en qué consiste

El pasado mes de abril se sabía que la Reina Letizia padecía un neuroma de Morton (inflamación de los nervios alrededor de los dedos) un su pie izquierdo. Menos de un mes después, se tropezaba con una mesa y se daba en el otro. Resultado: "fractura en la falange proximal del dedo central del pie derecho” según la Casa del Rey. Otros resultados: ante la imposibilidad cada vez más visible de mantenerse en 'bipedestación estática' (o sea de pie y quieta) la Reina ha tenido que cambiar su habitual taconazo por unas zapas mucho más cómodas pero no menos estilosas. Después de todo, hablamos de la musa definitiva de Victoria Beckham . Bienvenidos al 'barefoot'.

En el caso de la Reina el uso de estas zapatillas estaría justificado, entonces, por una cuestión de salud podológica, ya que entre los beneficios de del 'barefoot' están, según los especialistas, la 'reducción de lesiones' y la 'alineación de los dedos' . Además, aseguran "es importante destacar que la transición al calzado 'barefoot' debe hacerse gradualmente para permitir que los pies se adapten a esta nueva forma de caminar y correr. Además, no todas las personas experimentarán los mismos beneficios, ya que la respuesta al calzado barefoot puede variar según la anatomía y las necesidades individuales de cada persona".

¿Contradice esta tendencia toda la evolución del calzado que, precisamente, busca mejorar las condiciones naturales con las que se posan nuestros pies sobre el terreno? Hay debate sobre ello. Y en realidad no es un debate nuevo: desde los años 60 grupos de corredores (probablemente alineados con el 'retorno a la naturaleza' del pensamiento hippy) empezaron a hablar de este tipo de calzado, algo que no siempre ha sido bien vista por los médicos especialistas. A pesar de ello , no han dejado de crecer una serie de tendencias como el llamado "grounding, también conocido como 'earthing', que consiste precisamente en entrar "en contacto con la energía de la tierra a través de los pies", como nos explicaba Yolanda Peralta, farmacéutica y terapeuta bioenergética.