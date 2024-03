La ruptura de los fundadores de las clínicas de estética Dorsia: las claves de un divorcio multimillonario

Como Cristina afirma en El Mundo, "Dorsia era un proyecto de pareja. Yo daba la cara pero nos comentábamos todo. Él puso el capital y la sociedad estaba a su nombre. Nunca me preocupé por eso. Tenía confianza ciega en él ... Para mí íbamos a estar siempre juntos. Él me decía que todo era de los dos. Yo ni sabía cuánto dinero teníamos. Me daba igual. Yo sólo quería trabajar y cuidar a mi familia".

Sin embargo, el hecho de que las propiedades solo estuvieran a nombre de Manuel despertó los recelos de la familia de Cristina. La empresaria no se sentí cómoda hablando de estos temas con su pareja, especialmente cuando las razones que le daba eran, precisamente, protegerla. "Él me decía, 'tú tranquila, todo es de los dos. Pero lo pongo a mi nombre por si pasa algo. Así te protejo'. Para mí tenía sentido". Ese sentido se rompió cuando el hermano de Manuel entró en la empresa y sí tuvo participación en el negocio, con bienes a su nombre. Cristina comenzó así a plantearse su posición en un entramado económico que cada vez funcionaba mejor.

La prueba de que las cosas funcionaban es que el matrimonio vivía como millonarios en un chalé de 2.500 metros en La Finca. Pero la relación de pareja hacía aguas. A la largo de su convivencia, se separaron dos veces. La primera, pudo solucionarse. La segunda fue en 2013. "Me decidí entonces a invertir sola en franquicias con otras socias para guardarme las espaldas. Mi papel en la empresa era principal. Era la dueña, la CEO de WM Clinics que, aparte de Dorsia , tiene las clínicas de fertilidad Eva , las de psicología Origen y las de sexualidad masculina The Test".

Mientras que para el empresario, la ruptura de la pareja está oficializada en una sentencia firme de separación de 2022, para Cristina, la historia continúa. "Quiero que se reconozca lo que soy y he sido en la empresa. Cofundadora de las clínicas y pieza clave de su éxito, cosa que mi ex niega y no voy a tolerar. También hago esto por justicia. No voy a consentir este atropello a mi dignidad. No tengo miedo y para terminar de sanar he de hacer esto, que va más allá de una cuestión económica", afirma en el diario El Mundo.