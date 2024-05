Pero no solo eso: la infidelidad se asentó en una especie de doble vida. A sus oídos llegó que su marido iba a ser padre con otra mujer , bastante más joven que él. “Sabía de sus devaneos extramatrimoniales y era algo que podía admitir siempre y cuando volviese a casa. Cuando supe esto me afectó mucho. Se trataba de un bebé, eso eran palabras mayores”, refiere.

“Llegué a pensar que lo del embarazo había sido un desliz, un error, pero me confesó tener sentimientos por ella y que no pusieron medidas. No sé cómo, pero tras mi enfado inicial, le dije que decidiese, pero yo no me iba a divorciar”, sostiene.