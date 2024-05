El peligro de acabar geolocalizando a tu pareja por celos: "Se trata personas que sufren una angustia de separación extrema"

Porque el problema evidentemente no está en la forma, sino las razones que nos pueden llevar a esas conductas. Para la psicóloga Andrea Valenzuela se trata de casos de extrema " angustia de separación que seguramente se arrastra de algún evento traumático de abandono". Para ella, la idea de la geolocalización no es más que una "sofistiación tecnológica" de conductas que han existido siempre. "Es como si hubiéramos pasado de la típica llamada de '¿Cariño, dónde estás?' a no querer siquiera tener que preguntarlo".

Precisamente esa 'invasión de la privacidad' que señala la psicóloga, es uno de los puntos sobre los que no hay debate posible. No, no es legal geolocalizar a una persona sin su consentimiento. Por lo tanto, muchas de estas ofertas de 'rastrear a tu pareja sin que se de cuenta' no son más que charlatanería (cuando no directamente estafa). Y no es que utilizar el GPS de los móviles y otros dispositivos sea algo precisamente difícil de hacer, pero solo lo pueden hacer las autoridades en determinadas condiciones legales entre las que no se cuentan los celos.