Cuando organizamos un viaje en avión , todos esperamos que este transcurra sin mayor complicaciones . Y no solo durante el vuelo, sino también antes de despegar. Enfrentarse a un retraso, una cancelación o un problema de overbooking, es decir, a un caso en el que el número de billetes vendidos supera al de las plazas del avión son situaciones en las que ningún viajero quiere verse entrometido , pero a veces la suerte, sencillamente, no está de nuestra parte.

Las compensaciones económicas que un usuario puede obtener cuando se produce un incidente en su vuelo varían dependiendo del tipo de problema que se haya sucedido . En el caso de los retrasos, que se computa cuando un vuelo se retrasa más de tres horas en comparación con el horario previsto, los usuarios pueden enfrentarse a dos situaciones: que el retraso se haya producido cuando aún no hayan despegado y que se haya producido en mitad de una escala.

En el primer caso, si el retraso es superior a cinco horas, el usuario podrá decidir no viajar, y tendrá derecho a que le reembolsen el dinero del billete . En el segundo caso, podrán pedir un vuelo que los lleve de vuelta al punto de partida, pero, como es natural, no podrán cancelar el vuelo ni acceder a las compensaciones que se dan en estos supuestos.

Si el vuelo se adelantó más de una hora según lo señalado y no se comunica correctamente, también se entenderá que se ha producido una cancelación, y los usuarios podrán reclamar. En cambio, tal y como señalan desde 20 minutos, los viajeros no tendrán derecho a la compensación si la compañía aérea ha informado de la cancelación del vuelo con un mínimo de 14 días de antelación, si ha ofrecido un transporte alternativo que llega al destino final con no más de 4 horas de retraso o si la cancelación se ha debido a circunstancias extraordinarias.