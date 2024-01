La política de cancelación hotelera está marcada, por lo general, en función de las directrices que marque la gestión del hotel o cadena hotelera en cada caso. Es decir, no existe una política de cancelación correcta y otra que no lo sea, sino que todo depende de los criterios de la gestión del hotel y de las características de cada establecimiento.

Como decíamos, el proceso de cancelar una reserva de hotel varía dependiendo de la política de cancelación de cada hotel en función a nuestra reserva, pues los hoteles pueden tener varias opciones a la hora de cancelar. Si has efectuado una reserva que puedes cancelar sin cargo adicional no hay ningún problema, no obstante, ante otro tipo de políticas, el tiktoker Leo Scahaglione ha compartido con sus seguidores el truco infalible con el que se puede cancelar gratis una reserva de hotel con menos de 24 horas de antelación.