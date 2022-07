Investigan si Ivana Trump murió tras caer por las escaleras de su dúplex: claves para evitar tropiezos

La primera esposa de Donald Trump , Ivana Trump, falleció ayer a los 73 años. Durante el tiempo que estuvieron casados (entre 1977 y 1992), la pareja se forjó como una de las más poderosas del momento en Estados Unidos, especialmente en Nueva York, debido al auge de su imperio inmobiliario. Entonces el expresidente del país no se planteaba la política, solo era un excéntrico y polémico magnate que nadaba en millones de dólares. Juntos t uvieron tres hijos, Donald Jr., Ivanka y Eric . Ahora la policía de Nueva York investiga si Ivana cayó por las escaleras de su casa.

Según The New York Times, un funcionario señaló que no había indicios de que hubiesen entrado de forma forzada a la casa de la mujer en el Upper East Side, por lo que todo apunta a una muerte accidental, por ello investigan si Ivana cayó por las escaleras. Por el momento, la oficina del médico forense de la ciudad investigará la muerte de la que fue la primera mujer del expresidente Trump.