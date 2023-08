Sin embargo, en cualquier familia puede ocurrir que se tomen caminos separados y comience una nueva relación de pareja. Una de las preguntas que a continuación responderán los profesionales radica en cómo podrán afrontarlo los hijos adolescentes de ambas partes en vacaciones, y es que, en muchos casos, el que no se alcance una buena sintonía y se acaten ciertas normas , podría suponer un parón o replanteamiento en la relación de los adultos.

Todo esto puede resonar en tu mente ahora que ya has vuelto de esas primeras vacaciones compartidas con la nueva familia: tú, tu pareja y los hijos de ambos. Quizá la experiencia no ha salido como pensabas y en el balance inevitable de la vuelta el saldo es negativo. Es bastante habitual, pero no inevitable. Los casos de otras parejas y las pautas de algunos psicólogos pueden ayudar a comprender el mecanismo de esta delicada convivencia para que el próximo año la maquinaria familiar funcione perfectamente.