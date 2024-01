Fernando Osuna, abogado de hijos no reconocidos: "Las pruebas de ADN te comprometen, pero no emocionalmente"

"No quiero ser padre". Esta frase resuena en la sociedad después de que la pronunciase Bertín Osborne a propósito de la posibilidad de que sea él el padre del niño que ha dado a luz Gabriela Guillén. Al margen del revuelo mediático, no es un caso puntual, sino desgraciadamente muy habitual, según nos indica el abogado sevillano Fernando Osuna, cuyo despacho ha resuelto ya un millar de demandas de paternidad. Entre ellas, la de Manuel Díaz, "El Cordobés". España ha cambiado mucho en los últimos 40 años sobre este asunto, sobre todo gracias al movimiento feminista, y la ley es clara. Otra cosa es lo emocional.

Fernando Osuna nos despeja algunas de las dudas que surgen una vez que una prueba genética confirma la filiación positiva de un hijo . ¿Puede la ley obligar a un padre o a una madre a una relación afectuosa con su prole que vaya más allá de proveerle económicamente? ¿Tiene que ser forzosamente partícipe de su cuidado diario y crianza? ¿La paternidad implica cariño, desvelo o atención por cómo crece, se educa, aprende, viste o come?

Deben hacerse cargo de todo lo necesario para su sustento: alimentación, hogar, vestido, educación y asistencia médica, mientras sea menor de edad e incluso después cuando no haya completado su formación o por otras causas que indiquen esta necesidad. Esta obligación de prestar alimentos a los hijos corresponde a cada progenitor y no solo al que convive con el menor. Además, como hemos visto, el concepto tiene un contenido amplio que incluye todo lo que es indispensable para su crianza. En cuanto a la cantidad, no existe un criterio estable y sí jurisprudencia muy variada.