El punto de partida fueron las encuestas SummerStyles y YouthStyles realizadas durante 2020 a 740 parejas de padres e hijos, que tal como explican los investigadores son “representativas de la población estadounidense no institucionalizada” . En una primera fase, los adultos contestaron a una serie de preguntas y, si correspondía, sus hijos de entre 12 y 17 años tenían que contestar a las mismas preguntas en una segunda tanda de encuestas.

A continuación, se clasificaron las respuestas de los padres en función de la asiduidad de la ingesta de alcohol, considerando frecuente entre 5 días o más al mes y a la semana; menos frecuente entre 1 y 4 días al mes; y no beber. Por una parte, también se diferenció el consumo excesivo por parte de los padres un día al mes frente a los que no ingerían alcohol excesivamente en una ocasión concreta. A los adolescentes también se les consultó si tenían costumbre de beber 1 día al mes o no beber.