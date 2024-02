View this post on Instagram

Aunque David tiene tres hijos, Álvaro es el único nacido de su matrimonio con Carmen Berro, productora de comunicación. En una charla con ‘El Español’, confesó cómo fue el momento en el que se enteró de que iba a ser padre: "Cuando la madre de Álvaro me dijo que estaba embarazada dije: 'Dios mío'. Yo tenía 29 años, era reportero, estaba todo el día por ahí, de guerra en guerra, de lío en lío, y pensé que eso me daba mucho más miedo que los sitios a los que me mandaban como reportero. De hecho, a Álvaro le conocí cuando tenía cuatro o cinco días porque cuando nació yo estaba de viaje en Turín".