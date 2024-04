El hijo de Ben Affleck se declara no binario: ya lo hizo uno de los mellizos de Jennifer López

El mediano de los hijos de Ben Affleck ha confesado ser una persona no binaria: "Hola, mi nombre es Finn Affleck"

Emme, uno de los mellizos de Jennifer López, también confesó ser una persona no binaria

Jamie Lee Curtis, Cynthia Nixon o Nacho Vidal tienen hijos trans y defienden abiertamente los derechos LGBTIQ+

Antes de regresar al que fue su gran amor, Ben Affleck mantuvo una larga y asentada relación con la actriz Jennifer Garner de la que nacieron sus tres hijos. Sin embargo, hace seis años los actores pusieron fin a su matrimonio y Affleck retomó su relación con Jennifer López, pero manteniendo una cordialidad con Garner por el bien de sus tres hijos: Violet, de 18 años; Seraphina, de 15; y Samuel, de 12.

Desde hace semanas había rumores que apuntaban a una transición de género del hijo mediano tras su aparición en el funeral del padre de Garner, su abuelo materno. El adolescente, que hasta el momento se identificaba con sexo femenino, se mostró en el funeral con traje de chaqueta negro y pelo rapado.

Un evidente cambio físico al que sumó, durante las palabras en homenaje a su abuelo, que era una persona no binaria y no se identificaba ni con el género masculino ni con el femenino. “Hola, mi nombre es Finn Affleck”, dijo en la iglesia ante la mirada de sus familiares, que le han mostrado todo su apoyo. No obstante, el caso del mediano de Affleck y Garner no es el único entre los famosos, aunque existe una mayor representación de realidades trans.

La propia JLo contó hace dos años que su hija, Emme, se identificaba como no binario y comenzó a utilizar el pronombre ‘elle’. “Elle está muy ocupade, llene de eventos en su agenda. Vale cada centavo porque es mi socie directe favorite de todos los tiempos”, dijo la actriz y cantante.

Jamie Lee Curtis

En los últimos años Jamie Lee Curtis se ha declarado una defensora de los derechos LGBTIQ+ después de que contase que tiene una hija trans. “Hay personas que quieren aniquilarla, a ella y a la gente como ella. Como si no hubiéramos aprendido del fascismo, como si no hubiéramos aprendido cuál es el resultado de eso: el exterminio de los seres humanos. Eso es aterrador”, contó en una entrevista con la Cadena Ser.

Cher

Cher siempre ha sido considerada un referente para la comunidad LGBTIQ+, pero la propia cantante admitió hace unos años que le costó procesar la transición de género de su hijo Chaz. “No lo pasé bien. Ni cuando me enteré que Chaz era gay ni cuando empezó su transición”, contó en su momento. “Lo difícil para mi madre es que como es una figura pública, la gente se olvida de que es madre. Muchos padres nunca vuelven a hablar con sus hijos transgénero. No es mi caso. No hay duda de su amor por mí”, relató Chaz sobre su madre.

Cynthia Nixon

La actriz de ‘Sexo en Nueva York’ tiene tres hijos, uno de ellos, Samuel, transgénero, al que siempre ha apoyado desde que al entrar a la universidad le contó cómo se sentía en realidad.

Nacho Vidal

El que fue actor de cine para adultos contó hace unos años que su hija eran trans, aunque en un principio pensaba que simplemente era homosexual. Vidal quiso exponer el duro proceso de los niños trans con el documental ‘Me llamo Violeta’, en el que narra la vida de su hija para mostrar como, por ejemplo, Violeta tuvo que esperar tres años para que le cambiaran el nombre en el DNI.

Charlize Theron