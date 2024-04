Recogerle la habitación como si viviera en un hotel y los padres fueran su mayordomo, prepararle la mochila antes de irse a entrenar aunque sea ya un adolescente, evitar que resuelva sus conflictos con un compañero de clase interviniendo a la primera de cambio, hacer con él o ella sus deberes sin dejar que se equivoque… Son ejemplos de los progenitores 'quitanieves' , un término acuñado hace más de una década por el profesor David McCullough en su libro 'Tú no eres especial'.

A través de su libro, el experto hace referencia a esos padres que intentan evitar hasta tal punto las frustraciones de los hijos que acaban allanándoles el camino de forma extrema , algo que tiene consecuencias. "El aprendizaje por ensayo y error es imprescindible. No podemos pretender que un niño crezca de forma saludable sin permitirle equivocarse, enfrentarse a retos, dificultades o situaciones que son más dolorosas para los padres que las observan que para el propio niño", explica Enric Soler, profesor colaborador de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). " Sobreproteger equivale a inutilizar . Los padres 'quitanieves' son fábricas de niños inútiles", sostiene.

Para la psicopedagoga Sylvie Pérez, profesora de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC, los padres o madres "quitanieves" son progenitores que quieren mucho, pero se comportan de forma excesivamente controladora. "En el padre sobreprotector en el fondo hay mucha necesidad de control permanente. Incluso en el colegio, con los amigos… Si algo va mal, hay que cambiar al profesor. Si no consigue hacer los deberes, es que los deberes están mal mandados. Y, si no juega todo lo que deseamos en un partido, el entrenador no vale nada", ejemplifica.