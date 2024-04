Carmen, José y Carlos se jubilan: los nombres clásicos empiezan a desaparecer

Nuestros nombres dicen mucho de nosotros, queramos o no. También de la sociedad, de las modas y de sus vaivenes. Desde hace milenios el nombre es nuestra primera seña de identidad, pero las listas de los más frecuentes a lo largo de los años también sirven para diseccionar la evolución sociológica de un país. Y en España hay una serie de nombres clásicos, como Antonio, María del Carmen, José, María o Juan, que están llegando a su jubilación, no porque no sean todavía abundantes, sino porque la tasa de reposición va muy en su contra.