“Paré el mundo. María nació con una cardiopatía y no hice nada de trabajo, me dediqué a ella e intenté sacarla adelante, pero no fue posible, porque con 11 meses falleció. La gente pregunta si has conseguido superarlo. Sí, lo superas, pero no se te olvida”, le explicó la actriz a Bertín Osborne durante una entrevista. A pesar del dolor, Belén Rueda se refugió en su familia y en el trabajo, en esa época estrenó la serie ‘Periodistas’, y ha querido poner su granito de arena para ayudar a niños y jóvenes con cardiopatías congénitas siendo presidenta de honor de la Fundación Menudos Corazones.