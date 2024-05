Cuánto tiempo es bueno esperar para adoptar otro perro si muere tu mejor amigo

Hachiko esperó nueve años en una estación de trenes a su compañero humano fallecido. No es que tengas que esperar tanto, ni que no puedas volver a compartir tu vida con un animal doméstico , pero lo cierto es que los duelos, cuando se trata de miembros de la familia -que es lo que son los perros y gatos- pueden ser largos y complejos. Y a menudo ocurre que algún amigo o pariente cercano con ganas de vernos felices otra vez , nos ofrece de inmediato un 'reemplazo' sin darse cuenta de que es imposible y que esa actitud puede, más bien generar en nosotros dolor e incluso culpa.

Vaya por delante que hay tantos duelos como personas o relaciones. El dolor no es una ciencia exacta. Sin embargo, como te explicábamos aquí, según un estudio de la Universidad de Hawai, el 30% de los dueños sienten dolor durante al menos seis meses o más. Y es mayor si el propietario se ha visto obligado a sacrificar a su mascota, algo que ocurre con más frecuencia de la que quisiéramos. Según Dye y Wroblel, el proceso de duelo tendría en esos casos una duración oscilante entre los seis meses y un año, siendo la media de 10 meses. A esto hay que agregarle que el duelo por nuestros compañeros no humanos no suele ser comprendido y tiende a menospreciarse.