La adolescencia es una etapa compleja, llena de aristas y matices, donde no siempre es fácil ver lo que está ocurriendo realmente bajo las dinámicas familiares. A lo largo de cuatro entregas, la pedagoga Lola Álvarez Romano nos ha enseñado a distinguir entre un apetito inestable o un trastorno alimentario , nos ha mostrado la diferencia entre el uso y el abuso de pantallas , las señales menos obvias de una depresión o cómo algunos comportamientos ligados a la adolescencia pueden afectar a los roles familiares. De todo ello habla en su libro '¿Qué me he perdido?' (Planeta), una exhaustiva guía sobre cómo educar a los hijos en el delicado paso de la adolescencia a la edad adulta.

En la última entrega de '¿Qué me he perdido, hijo?', Lola Álvarez habla sobre la delgada línea que separa el agobio de la ansiedad. Como señala la experta, el agobio es la respuesta natural ante una situación muy demandante. No solo es una sensación lógica, sino necesaria para poder acometer cualquier reto. En este caso, un poco de agobio o de estrés bueno no es perjudicial.