La valentía de separarse en plenos años 80 . Es la experiencia que ha relatado Pilar Yuste, representante de artistas del mundo de la televisión y el show business de Mediaset, en el programa Sobreviviré , el streaming de Mitele PLUS disponible cada tarde de lunes a jueves a las 15:00. Un episodio vital que supuso "mucho sacrificio" por los prejuicios de la época y por la juventud de su hijo, de tres años, al que tuvo que criar sola. "Sacar a un niño adelante con amor cuesta", ha reconocido la manager ante las cámaras del programa.

Fue en el año 1978, cuando el divorcio todavía no estaba legislado en España debido a la vigencia de las leyes franquistas. Era una época complicada, en la que las mujeres sufrían los efectos más injustos de la sociedad patriarcal. Contra viento y marea, Yuste se arremangó y, con ayuda de su familia, logró trasladar todo el cariño posible a su pequeño. Un afecto que, según sus palabras, estaba más presente en las madres que en los padres de la época. "Yo nunca he visto a nadie, en una reunión de empresa, levantarse, coger el teléfono para un problema de un niño, si iba a recogerlo al colegio, si no, o si estaba enfermo".