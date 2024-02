La dermatitis atópica es una enfermedad cutánea que se manifiesta en forma de enrojecimiento, inflamación y picazón en la piel de varias zonas del cuerpo, entre otros síntomas. Es uno de los tipos más comunes de eczema, el término que abarca diferentes tipos de hinchazón en la piel. No es contagiosa y puede ser duradera, es decir, crónica. Ocurre más comúnmente en bebés y niños; sin embargo, puede afectar a personas de todas las edades . En los casos más extremos, puede lograr una gran extensión a lo largo de la piel de todo el cuerpo, pero se observa con más frecuencia en la parte interior de las rodillas y los codos y en el rostro.

La dermatitis alérgica, también conocida como dermatitis de contacto alérgica, es una reacción inflamatoria de la piel causada por el contacto con una sustancia a la cual se ha desarrollado sensibilidad o alergia. Esta afección ocurre cuando el sistema inmunológico del cuerpo reacciona de forma excesiva a una sustancia específica , desencadenando una respuesta alérgica en la piel. Puede ser causada por una amplia variedad de sustancias, conocidas como alérgenos. Cuando una persona sensible entra en contacto con uno de estos alérgenos, el sistema inmunológico libera sustancias químicas, como histaminas , que causan inflamación y síntomas característicos de la dermatitis alérgica.

La dermatitis atópica no necesita pruebas analíticas para el diagnóstico, porque los síntomas, la localización y la aparición de brotes son suficientes para poder realizar el diagnóstico. Lamentablemente, no suele ser posible prevenir los brotes porque no se sabe con exactitud la causa que los provoca. El tratamiento consiste en antiinflamatorios tópicos (corticoides, inmunomoduladores) o inmunosupresores orales en los casos más graves y medidas de mantenimiento consistentes en higiene e hidratación diarias con productos especialmente indicados para la dermatitis atópica.