Beatriz Gisbert, fisioterapeuta experta en el suelo pélvico: "Cada vez tratamos a más hombres"

No es casual que la expresión suelo pélvico venga siempre acompaña de palabras como cuidado, protección, fortalecimiento y consejos. Nos da una idea inequívoca de la importancia que tiene esta barrera de tejidos que hace de sostén para nuestra vejiga, útero y recto dentro de la pelvis. Sin embargo, no todo está claro y si lo está no siempre lo cumplimos al pie de la letra. Beatriz Gisbert, fisioterapeuta de suelo pélvico, es quien mejor nos puede aclarar qué funciones tiene esta zona, qué hábitos pueden ser perjudiciales, qué señales deberían servirnos de advertencia y, en definitiva, cómo lo podemos cuidar.