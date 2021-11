Cada cual tiene su placer culpable gastronómico . En unos casos son caprichos más sibaritas , de estos que te permites muy de vez en cuando, así con el paso del tiempo el paladar lo degusta y disfruta mucho más. Mientras, el antojo de otros pasa por alimentos más costumbristas, más baratos y al alcance de cualquier momento, aunque no siempre caigas en su tentación, por ejemplo, un kebab . Un plato de comida rápida originario de Oriente Medio muy popular en occidente por su precio y porque, para qué engañarnos, está muy bueno. Ahora bien, ¿sabemos a ciencia cierta de qué está hecho ese kebab que has saboreado tantas veces?

El estudio no queda ahí, ya que la OCU analizó otros parámetros diferentes, como la calidad de la carne. Según establecen, aunque en la mayoría de los casos, por no decir la totalidad, lo que venden no es cierto, no es carne 100% de ternera, la calidad la denominan como aceptable. De los 25 kebabs, en nueve encontraron más tendones y fibras de las que nos gustaría saborear.