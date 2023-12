Con cada Año Nuevo se repite el mismo ritual. Voy a empezar a ir al gimnasio . Voy a dejar de fumar . Voy a adelgazar . Pero más del 66% de las personas que se marcan unos propósitos para los siguientes doce meses ya ha desistido de cumplirlos en febrero . Y en muchos otros casos esos loables objetivos ni siquiera pasan del ámbito de la fantasía. No, no tenemos precisamente una voluntad férrea. Y en gran medida se debe a que esas metas que nos marcamos suelen ser demasiado inconcretas , demasiado optimistas y poco medibles .

Para evitar que un propósito termine convirtiéndose en un despropósito cada vez gana más adeptos el concepto del antipropósito . Este término hace referencia a aquellas acciones y planificaciones concretas destinadas a abandonar un hábito concreto o una rutina que no produce satisfacción o positivismo a la persona.

Soler Labajos lo define así: "E s un propósito que una persona se hace a sí misma con licencia para incumplirlo . Se podría considerar el antipropósito como el propósito de dejar de hacer algo que venimos haciendo toda la vida, sin saber ni por qué ni para qué, pero que no nos resulta gratificante".

Efectivamente, los expertos coinciden en señalar que es más fácil liberarse de rutinas ya conocidas que no te aportan nada que adquirir otras nuevas. Principalmente, porque sin la asunción de un nuevo reto o meta al que una persona no se ha enfrentado nunca no se puede conocer el esfuerzo necesario para su logro.