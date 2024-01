El país europeo con los ciudadanos más felices

Definir la felicidad no es fácil. Lo que para uno es felicidad plena, a otro no le despierta absolutamente nada. “Estado de grata satisfacción espiritual y física”, dice la Real Academia de la Lengua (RAE). Y los españoles, ¿somos felices? Es una pregunta complicada de responder, unos te dirán que sí y otros que no, pero Naciones Unidas mide cada año el índice global de felicidad de 157 países y ya tiene los resultados de 2023. ¿En qué puesto queda España? ¿Cuál es, según sus indicadores, el país más infeliz del mundo?