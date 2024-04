Cómo nos expresamos y nos referimos a los demás conforma la perspectiva que el resto de las personas tienen de nosotros, en especial al actuar en determinadas situaciones en las que se demuestra si somos más o menos empáticos. Aquí es donde entra la inteligencia emocional , un concepto del que hace solo unos años prácticamente no habíamos escuchado hablar, pero que en los últimos tiempos se ha ido reforzando e incluso se trabaja desde edades tempranas en los más pequeños para que sepan cómo relacionarse y desarrollarse socialmente de una forma adecuada y respetuosa.

La inteligencia emocional no es más que una capacidad que tenemos todos los seres humanos para reconocer nuestros propios sentimientos y también los de los demás, algo que en ocasiones no es una tarea sencilla, por eso no todas las personas son igual de hábiles manejando los sentimientos, lo que las convierte en más o menos inteligentes emocionalmente.