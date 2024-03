La Semana de la Moda de París ha tenido un cierre de cine. Y no es por decir. En el desfile de la temporada otoño-invierno 2024-2025 de Chanel en el Grand Palais de París era más que esperada la asistencia de Penélope Cruz como embajadora de la firma , pero muy pocos, entre ellos la española, conocían la sorpresa que se iban a encontrar al inicio del desfile: un cortometraje protagonizado por la ganadora del Oscar y Brad Pitt que daba comienzo al evento.

Sí, han tenido que pasar muchos años para que Penélope Cruz y Brad Pitt compartan pantalla por primera vez, en 'El Consejero' no llegaron a coincidir en pantalla. Una pieza audiovisual en la que los actores se ponen a las órdenes de la dirección de Inez & Vinoodh para interpretar a una pareja que se escapa un fin de semana a la costa francesa donde la intensidad y la complicidad en sus palabras y miradas son protagonistas.

Brad Pitt no pudo acudir al desfile de Chanel por estar rondando su nueva película, pero sí Cruz, que explicó a Vogue cómo fue rodar con el actor por primera vez. “Le conocía un poco de antes, pero no mucho. El rodaje con Chanel duró dos días y lo pasamos muy bien. Nos hubiera gustado que estuviera hoy aquí, pero está trabajando en una película que, por cierto, está haciendo con mi marido. El caso es que me lo pasé muy bien trabajando con Brad”, reconoce la actriz.