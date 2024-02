La carta a la directora que no lo era: el equívoco del primer amor de Carmen que emocionó a muchos

El 26 de febrero el diario El País publicaba en su edición impresa una carta a la directora, ‘El primer amor’ , que rápidamente se viralizó en redes sociales y se llenó de halagos hacia su autora, Carmen Alonso Núñez . Sin embargo, esas pocas líneas que tanta alegría dieron no fueron más que un error, pues esas palabras realmente no eran ni una carta a la directora ni estaban dirigidas a El País, sino al concurso de Relatos en Cadena de ‘La Ventana’, en la Cadena Ser.

Las palabras, que iban dedicadas a un primer amor que recordaba ese romance antes de morir, recorrieron durante todo el día las redes sociales. “¡Cuánto me echaba de menos! Y yo sin tener ni idea. Ni siquiera sabía que se acordaba de mí. Por eso me sorprendió tanto que su nieta me llamara para el funeral. Había pedido que lo enterraran con una foto mía y con la música de ‘Pérdoname’, del Dúo Dinámico. Un amor tan antiguo, el primero. Me gustaría creer que hay otra vida”, eran las palabras de esa supuesta carta a la directora.