Juan Gómez-Jurado, autor superventas de 'Reina Roja': "Vicky Luengo es la mejor actriz del mundo"

La serie basada en el fenómeno editorial 'Reina Roja' encabeza el ranking de los contenidos de habla no inglesa

Hablamos con Juan Gómez-Jurado de su universo creado, la alegría de sus éxitos y sus puntos de apoyo emocionales

Se reconoce un escritor comercial y confiesa que su mayor premio es saber que sus libros divierten e impulsan la lectura de literatura más compleja

El éxito de Juan Gómez-Jurado está en su sazón y él lo disfruta con un punto de madurez que le hace escapar de superlativos para no deslucir su propia cordura. Motivos no le faltarían. La serie 'Reina Roja', adaptación de su novela superventas, ha arrasado a su llegada a Prime Video y encabeza el ranking de los contenidos de habla no inglesa más vistos a nivel mundial. Protagonizada por Vicky Luengo y Hovik Keuchkerian y dirigida por Koldo Serra, lleva varias semanas liderando el top de contenidos más vistos de la plataforma de Amazon en España.

Son datos que le llegan unos minutos antes de nuestra entrevista en un día muy especial: el aniversario del fallecimiento de su madre. La emoción le inunda. '"Era muy exigente, diferente a mi padre, que fue quien me contagió el placer de leer y de contar historias desde muy niño. Llegaba de su segundo trabajo, se aflojaba la corbata y se sentaba a mi lado en la cama. ¡Le debo tanto!'".

Escribir a cuatro manos

Y así fue como aquel niño madrileño que hoy tiene 46 años empezó a cultivar el don de narrar historias, hábito que le ha permitido una bibliografía casi inacabable: 'Espía de Dios', 'Contrato con Dios', 'El emblema del traidor', 'La leyenda del ladrón', la trilogía 'Todo arde' o la que ahora nos ocupa 'Reina Roja', además de un buen puñado de títulos de literatura infantil y juvenil, escritos, en buena parte, al alimón con su mujer, Bárbara Montes, madre también de sus dos hijos, ya adolescentes.

El autor no se atribuye más mérito que el de haber transmitido el gusto por la lectura. Así se lo hizo saber a Victoria Luengo, la actriz que, "de manera tan brillante", ha interpretado a Antonia Scott. "Es la mejor actriz del mundo. Ninguna podría haber captado mejor la esencia de la protagonista", dice.

Se emociona. "Nunca he pretendido más que entretener con mis historias y quiero hacerlo hasta que me muera. Saber que lo estoy logrando me llena de alegría. El reconocimiento de mi público me abruma. En este momento solo me siento un hombre que, recién levantado, ha limpiado el vómito de su perro en la alfombra. Pero estoy feliz y lleno de gratitud. Sin Bárbara, mis hijos, mis amigos y el resto de la gente que me rodea y arropa, no sería el escritor que soy. Por supuesto, no pudo estar más agradecido al magnífico equipo de 'Reina Roja'. Como ves, el mérito de este éxito está muy compartido".

'Reina Roja' es un thriller. Su protagonista, Antonia Scott, es una mujer que tiene un insuperable coeficiente intelectual de 242. Es, por tanto, la persona idónea para liderar una misión policíaca confidencial y de gran experimentación, conocida como Reina Roja. Pero lo que parecía un don se convierte en una maldición y acaba perdiéndolo todo. Por su parte, Hovik Keuchkerian interpreta a Jon Gutiérrez, un rudo policía vasco en horas bajas hasta que Mentor, un misterioso personaje, le alienta para volver a la acción a través de Antonia.

La misión Reina Roja propicia un enigmático vínculo entre una mujer solitaria que desprecia el contacto físico y se atrinchera en su casa de Lavapiés, en Madrid, y un policía gay desdichado en asuntos de amor.

Una de las sorpresas en esta producción es la presencia de Gómez-Jurado. Su cameo no se limita a unos segundos, como hacía Alfred Hitchcock en sus películas, sino que dura un capítulo con diálogos propios donde los personajes acaban topándose con su creador. '"Le dije a Koldo que quería salir y él me respondió que haría lo posible. Entonces Amaia reescribió a un técnico de laboratorio para que hiciera yo el papel. No sé actuar, pero ha sido bonito'", recuerda. El personaje que interpreta es el de auxiliar en sala de control. Con gafas, pelo canoso y una bata blanca, interactúa con Scott, el Mentor y con un neurólogo argentino.

Así es como Gómez-Jurado ha formado parte del equipo secreto europeo que intenta localizar en España a una persona brillante con la que puedan experimentar para sacarle el máximo rendimiento posible a su cerebro. La historia promete, pero aconseja leer y ver 'Reina Roja' sin caer en la tentación de gula. "Nada del tirón, sino degustándola en los detalles".

El autor se reconoce un lector ávido y cree que 'Reina Roja' es el resultado de todas sus lecturas y todos los personajes que han desfilado por su vida. '"He leído y he escrito mucho. Desde que tengo uso de razón, me recuerdo pegado a un bolígrafo y escribiendo en cualquier papel que tenía a mi alcance. Serían tonterías, seguramente, que con el tiempo fueron tomando cuerpo'".

Su pretensión es puramente entretenimiento

No le incomoda la palabra bestseller y se ha acostumbrado a que se le pregunte por ello. '"Algunos escritores estamos para entretener al público y pienso que nuestra aportación a la literatura es muy valiosa porque contribuimos con nuevos lectores, impulsamos el gusto y el hábito de la lectura. Una vez que hayan terminado 'Reina Roja', sentirán la necesidad de buscar nuevos autores y títulos tal vez más complejos. Hay que leer a los grandes clásicos de la literatura. A Kafka, Javier Marías, Cervantes, Shakespeare, García Márquez…, pero no pretendamos que ningún niño, joven o adulto se inicie en la literatura con estas lecturas. Existen muchas otras narrativas para empezar a marcar el camino'".

Otra de las preguntas recurrentes a las que responde el autor es por qué la ausencia de premios destacados en su larga trayectoria, pero la respuesta es rápida: '"Saber que soy uno de los autores más leídos en lengua española en todo el mundo es el reconocimiento más importante que puedo tener como escritor. Soy un escritor comercial de historias y creador de personajes poderosos que enganchan igual a un adolescente que a un señor de 70. Es mi premio. Además, me encanta interactuar con mis lectores. Esta relación cercana me permite descubrir nuevos matices de la trama o de mis personajes en los que ni siquiera había reparado'".