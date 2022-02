La columna de Juan Tallón: "¿Por qué es tan difícil rectificar?"

Rectificar y dar marcha atrás es dificilísimo. En cierto sentido, nos parece que la rectificación no está completamente inventada; o no a nuestra medida. Preferimos no jugar con ese fuego. Qué necesidad, ¿verdad? Además, la rectificación representa una cruel forma de desamor. Imposible no ponerte inmensamente triste el día que, de pronto, te ves obligado a admitir que te equivocaste y, para solucionarlo, llevarte la contraria. Amamos demasiado nuestras ideas como para abandonarlas sin más, o porque resultan erróneas, o porque conllevan un coste demasiado alto, o porque otra cosa desagradable e ingrata. Tenemos una opinión y nos desvivimos por ella, fin. ¿Hay algo más bonito en la vida que los empeños personales, que la cerrazón, que los caprichos absurdos, incluso que la hostia al final, cuando todo sale mal? Nunca lo admitirás de buena gana, pero probablemente sí.