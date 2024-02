Desde entonces luchó contra esta enfermedad, sin éxito, llegando a una conclusión que destaca no solo por la tragedia de su temprano fallecimiento, puesto que tenía solo 36 años cuando murió , sino también por las circunstancias que rodearon a su elección de tratamiento y la influencia de sus creencias personales en estas decisiones.

De hecho su fallecimiento se produjo en el hospital Cedars of Lebanon Hospital, ahora llamado Hospital Universitario de Miami. Nada pudieron hacer los doctores, pues la metástasis se había extendido a sus pulmones y cerebro. Sus últimas palabras estuvieron dirigidas a su hijo Ziggy Marley, y fueron “ El dinero no puede comprar la vida” .

Fue enterrado 10 días después de su fallecimiento , en una ceremonia que mezclaba elemento de la Iglesia ortodoxa etíope y la tradición rastafari. Aquel fue un funeral de estado en Jamaica, con su guitarra Gibson Les Paul y muy cerca del lugar donde nació, en una pequeña aldea llamada Nine Mile.

El legado musical de Marley, que pasa por éxitos como "Three Little Birds", "One Love", y "Redemption Song", perdura como un testimonio de su genio artístico y su compromiso con la promoción de mensajes de amor, paz y unidad. A través de su música, Marley dejó una marca indeleble en el mundo, inspirando a futuras generaciones de músicos y activistas.