Todo el mundo sabe que a Bruce Springsteen se le conoce como 'El Jefe', y que para el rockero de New Jersey lo más importante del mundo son sus fans. Así que si una de sus seguidoras más jóvenes ha tenido que faltar al colegio para asistir a uno de sus conciertos, no te quepa duda de que hará lo que sea necesario para que no le echen la bronca en clase. Y si tiene que firmar un justificante en plena actuación, lo firma con gusto. Después de todo, la palabra del Boss debería ser ley.