El papel que salvó a Pedro Pascal de la ruina: "Es por lo que sigo en Hollywood"

Ahora es una de las grandes estrellas de Hollywood que causa sensación allá por donde pasa, pero no siempre así, y Pedro Pascal tuvo unos inicios en el mundo de la interpretación complicados, sin prácticamente un duro en sus bolsillos. Solo en los últimos meses ha estrenado el cortometraje ‘Extraña forma de vida’, dirigido por Pedro Almodóvar, protagoniza ‘The Last of Us’ y ‘The Mandalorian’, y formará parte de ‘Los cuatro fantásticos’ y ‘Gladiator 2’. Pero para llegar hasta aquí, el trabajo fue duro.