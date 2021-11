Parece que hay acuerdo. Aunque no todos lo han firmado. Las cotizaciones subirán a partir de 2023 y hasta 2032 un 0,6% para llenar la hucha de las pensiones , pero repartido: los empresarios pagarán el 0,5% y los trabajadores el 0,1%. Todo el dinero recaudado por este aumento irá destinado al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que asegurará el pago de las pensiones de los uppers. Los sindicatos celebran la decisión, pero los empresarios se han mostrado en contra, y no firman el acuerdo. Bajamos a tierra las cantidades para que sepas cómo quedará tu nómina cuando se aplique la medida.

Dentro del documento aprobado se fijan otras decisiones que se deberán tomar en un futuro y que no se han explicado convenientemente. El acuerdo contempla la posibilidad de que si el gasto en pensiones se contiene con esta medida, se pueden aumentar las pensiones o reducir las cotizaciones.

Pero si el gasto no se contiene, y todos los expertos coinciden en que el gasto no se contendrá con las medidas aprobadas hasta ahora, se gastará el Fondo de Reserva que se pretende nutrir con el aumento de las cotizaciones, y si esto no fuera suficiente, se subirán de nuevo las cotizaciones o se establecerán medidas para contener el gasto, esto es, recorte de pensiones.