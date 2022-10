Cierro la empresa por jubilación: ¿qué tengo que pagar a mis empleados?

Cuando un empresario decide cerrar su empresa, no se produce un despido de los trabajadores, se trata de una extinción de contrato. El Estatuto de los Trabajadores contempla esta circunstancia y establece que: "la extinción del contrato de trabajo por jubilación del empresario individual se producirá siempre y cuando nadie continúe desarrollando la actividad empresarial.

Es importante resaltar que la extinción de contrato solo se produce si ninguna persona continúa con la actividad. Si el negocio va a continuar abierto, no es posible ejercer este derecho, y el personal contratado no podría ser despedido bajo esta fórmula. Si continúa la actividad, los jueces consideran que no hay causa alguna para despedir a los empleados.