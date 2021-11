Ese es el quid de la cuestión. La mayoría de estos contratos temporales suelen ser ilegales porque, como se ha comentado, no existe justificación para que no sea indefinido o de otro tipo. "En este país, las empresas apenas tienen consecuencias negativas por tener contratos temporales ilegales a mansalva. Y la única consecuencia es que te indemnicen con 33 días por año trabajado ", explica Pallarés.

Es por ello que, según el abogado laboralista, los jefes o empresas venden que la no renovación no es un despido, sino el fin inexorable de la relación laboral a raíz de la caducidad del contrato. Si no te renuevan, recuerda: puedes pedir la indemnización de 33 días por año trabajado alegando que tu contrato temporal no entra dentro de la legalidad, porque tu actividad dentro de ese entorno laboral no se ajusta a un contrato temporal.