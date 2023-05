El problema no solo es la pérdida económica sino también los destrozos en el edificio, ya que la obra sí comenzó a realizarse y, por ejemplo, quedó el hueco del ascensor dejando las escaleras inestables y otros elementos de riesgo. Muchos de ellos tienen miedo a caerse porque en los huecos que han quedado no cabe una silla de ruedas ni un carro de la compra.

Según cuentan los inquilinos del inmueble afectado, se encuentran en una situación crítica y declaran que: "No vemos solución ni salida. No sabemos qué podemos hacer". Además, se lamentan de que, debido a la estafa, no solo se quedaron sin ascensor, sino también sin su dinero, por lo que no pueden emplear para contratar otra empresa y arreglar el desastre generado.