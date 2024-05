Ion Aramendi y otros famosos arremeten contra el edadismo: “¿Por qué no hay más actores y actrices mayores?”

La cantante Blanca Paloma ha comentado que el caso de Nebulossa en Eurovisión ha sido el ejemplo perfecto que demuestra que la edad no es un impedimento para triunfar, y que no debería venir con un significado peyorativo. En tanto, Carlos Areces ha señalado que es evidente que en algunas profesiones no te puedes mantener en activo a cierta edad, como en el deporte de élite, pero reclamó: "¿Por qué no hay más actores y actrices mayores protagonizando? Imagino que serán razones económicas".