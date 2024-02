Madrid Fusión le da cuerda a la alta cocina española

Madrid Fusión llega cada enero para poner en hora el reloj de la alta cocina española. Cita obligada para los profesionales y aficionados, para las marcas y los consumidores, ha tenido la virtud de evolucionar con el sector, de acompañarlo en su camino hacia el futuro e incluso de incentivarlo y estimularlo con planteamientos que han sido disruptivos e innovadores. La XXII edición de Madrid Fusión ha aterrizado en una España que ha crecido gastronómicamente. La alta cocina española ya no es cosa de solistas . Hay un universo de cocineros que han diversificado los estilos, las propuestas e incluso el modelo de negocio. Bajo el sugerente título de “Donde todo comienza”, cocineros de referencia llegados de Corea del Sur, Filipinas, Estados Unidos, Georgia, Suiza, Japón o Chile han compartido experiencias y escenario con los más destacados chefs del mundo gastronómico nacional como Joan Roca, Eneko Atxa, Ángel León, Adúriz, Dabiz Muñoz, Oriol Castro, Eduard Xatruch, Mateu Casañasa o Ferrán Adriá, el hombre que activó la palanca desde Cala Montjoi para proyectar la gastronomía española treinta años por delante de su tiempo. 220 ponentes y más de 200 empresas han participado en la edición anual del Congreso, convertido en referencia internacional. “La importancia de este congreso radica en la continuidad año tras año del mismo afán; compartir el conocimiento y conectar a los profesionales de un sector, que sigue en constante crecimiento y desarrollo en el mundo”, explica el presidente de Madrid fusión, Benjamín Lana.

En Madrid se han juntado esta semana estrellas internacionales consagradas con profesionales que ya despuntan y están llamados al relevo. Esa y no otra es la grandeza del ecosistema gastronómico español: una pirámide con estrellas reconocidas y sostenidas en la cúspide por méritos propios y una base que ha ido ensanchándose, haciéndose competitiva y diversa. Las nuevas generaciones ya son una realidad. Llegan con ambición y con ciencia. Son hijos de su tiempo y su tiempo se escribe con dos claves complementarias: tecnología y sostenibilidad . La tecnología ya ocupa buen parte del quehacer gastro, pero posiblemente solo estamos en los albores de que seguirá ofreciendo. Y la sostenibilidad es la asignatura mayor de la alimentación y, por ende, de la gastronomía: la cocina será verde o no será. Será sostenible o difícilmente tendrá futuro.

Malthus predijo a finales del siglo XVIII que un día la despensa global sería insuficiente para alimentar a todo el planeta, dado que la población crecía en progresión geométrica y los alimentos en progresión aritmética. Se calcula que para 2050 la tierra estará poblada por 8.500 millones de personas. Aunque la teoría de Malthus erró parcialmente al no tener en cuenta que la ciencia permitiría controlar la natalidad y la tecnología mejorar el rendimiento de la agricultura, no falló del todo al predecir el embudo que atenazaría la necesidad de alimentar a todos los habitantes del planeta. Las causas, hoy, son otras: la distribución geográfica de la población no está alineada con la producción; el cambio climático ha convertido la escasez de agua en un elemento crítico unido a la menor disposición de terreno cultivable y la emisión de gases de efecto invernadero por el ganado bovino, los fertilizantes agrícolas o el efecto a la tala de árboles y el empobrecimiento de la biodiversidad.