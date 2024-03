Dice el chef en una de sus publicaciones en redes sociales que “las aceitunas marinadas son impresionantes” , no implican ningún esfuerzo en su preparación y no solo son el mejor aperitivo, sino que funcionan de maravilla como entrante antes de los platos principales, para picar mientras se cocina e incluso para regalar o para llevar a una cena a la que hemos sido invitados.

Es el caso de Jaleo by José Andrés de Washington D.C., desde el que promociona las tapas más típicas. También destacan otros restaurantes como Bazaar, diseñado por Philippe Starck para el hotel de la cadena SLS en Nueva York; Oyamel, de cocina mexicana tradicional; Café Atlántico, de gastronomía hispano-americana; Zaytinya by José Andrés de cocina libanesa; Minibar by José Andrés, de cocina de autor y con dos estrellas Michelin; Mercado Little Spain inaugurado en Nueva York junto a los hermanos Adrià; o los ubicados en Madrid, La Cocina de Frente, Casa Julián Tolosa o Bulbiza.