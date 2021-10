Paella rectangular: ¿evolución o crimen gastronómico?

En Valencia, la tradición impone que esta estrella del recetario español además se coma directamente de su recipiente con una cuchara de madera, para rascar el socarrat, y que no se sirva en el plato. Pero qué pasa cuando el número de comensales se multiplica y en vez ser seis u ocho pasan a ser doce o dieciséis. Es lógico que a pesar de sentarse todos a la misma mesa muchos de ellos tendrán dificultades para alcanzar su ración. En mi casa, por ejemplo, aunque somos de Madrid, también somos muy de paella y demasiados de familia. No quiero ni pensar qué pasaría entre cuñados, suegras y tías solteras si no se sirviera a cada uno su ración. Espero que nos perdonen los valencianos de cometer este sacrilegio domingo tras domingo…