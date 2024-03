Ángela Molina, top model a los 68 en París: "Es una celebración enorme"

La premiada con el Goya de Honor 2021 tras cinco nominaciones lleva años luciendo con orgullo el gris de su pelo, las canas que nunca ha querido ocultar y que ya son seña de identidad de la intérprete. “Tengo mis canas porque me gustan. Me recuerdan lo mayor que soy y no me gusta olvidarlo”, contó en su momento la artista.