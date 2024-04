Margareta Magnusson es la Marie Kondo sueca. También es la autora del best seller 'The Gentle Art of Swedish Death Cleaning: How to Free Yourself and Your Family from a Lifetime of Clutter', cuya traducción es 'El apacible arte de la limpieza de la muerte sueca: cómo liberarte a ti mismo y a tu familia de toda una vida de desorden y acumulación'. La propia Magnusson, "una sueca de entre 80 y 100 años" como se autodefine, escribió el libro tras enviudar y enfrentarse a la tarea de desbrozar toda una vida en forma de objetos. El título del libro es revelador: con esta limpieza facilitamos la vida a nuestros parientes, pero, en primer lugar, también nos la hacemos más cómoda a nosotros mismos.